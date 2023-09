Lakukan Inovasi dan Improvement, PLN Indonesia Power Raih NKO Tertinggi

SINAR HARAPAN - PT PLN Indonesia Power (PLN IP), Subholding PT PLN (Persero), meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,78 dan menjadi yang tertinggi di antara subholding PLN yang lainnya, sebagai hasil inovasi dan peningkatan (improvement) dalam menjalankan operasional bisnis perusahaan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu 10 September 2023, mengatakan PLN IP menjadi subholding PLN dengan kinerja terbaik.

"Kami, PLN Indonesia Power, senantiasa melakukan inovasi dan improvement dalam menjalankan operasional bisnis perusahaan. Capaian NKO terbaik di tingkat subholding PLN pada semester I 2023 ini tidak lepas dari kerja keras seluruh insan PLN IP, yang terus berjuang selama 24 jam nonstop," ujar Edwin.

Baca Juga: Terbebani Kredit Macet Jiwasraya, Saham BBTN Masih Layak Dikoleksi?

Ia menambahkan PLN Indonesia Power akan selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Edwin juga mengatakan kinerja prima tersebut tak lepas dari komitmen dan aksi korporasi dalam mengakselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT di Tanah Air.

Menurut dia, saat ini, bauran energi primer pembangkit kian membaik menuju peningkatan pemanfaatan EBT dan penggunaan BBM, yang semakin menurun.

Baca Juga: IHSG Sepekan: Saham BBNI dan BRMS Diborong Asing, Saham APEX Paling Untung!

PLN IP, tambahnya, tengah gencar dalam melakukan upaya untuk mengakselerasi transisi energi, yang mana proyek-proyek diluncurkan dengan mengajak mitra strategis, yang mempunyai visi yang sama serta berkomitmen pada keunggulan dan tujuan utama yaitu terwujudnya transisi energi ke EBT di Tanah Air.

PLN Indonesia Power adalah generation company terbesar se-Asia Tenggara dan merupakan subholding BUMN kelistrikan yaitu PT PLN (Persero).

Perusahaan juga selalu berkomitmen untuk menjadi perusahaan energi, yang berbasis teknologi, inovasi, dan berorientasi pada masa depan menuju The New PLN 4.0 Unleashing Energy and Beyond.***