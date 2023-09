Harga CPO Malaysia Jatuh, CPO Jambi Naik Tipis!

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kontrak Oktober 2023 di bursa Malaysia anjlok 4,84 persen ke harga 3.752 ringgit per ton dalam sepekan yang berakhir 8 September 2023. Dengan pelemahan pekan ini, maka dalam sebulan terakhir harga CPO telah terkoreksi 0,48 persen.

Tak hanya itu, pekan ini, tepatnya pada Kamis (7/9/2023) harga CPO Malaysia pun telah ambruk kebawah area support 3.798 ringgit yang telah menopang harga sejak 23 Agustus 2023.

Menurut hasil survei Reuters, stok minyak kelapa sawit Malaysia pada akhir bulan lalu kemungkinan peningkatan 6 bulan sebanyak 1,89 juta ton, karena produksi meningkat, namun, ekspor melambat.

Sementara itu, mengutip lembaga survei kargo Intertek Testing Services ekspor CPO Malaysia untuk bulan Agustus turun sebesar 3 persen dari bulan sebelumnya menjadi 1.201.488 ton.

Penting diketahui, Badan Minyak Kelapa Sawit Malaysia dijadwalkan akan merilis data stok minyak kelapa sawitnya pada tanggal 11 September.

Berbeda nasib dengan Malaysia, di Provinsi Jambi, tim perumus harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, menetapkan harga minyak sawit mentah (CPO) naik tipis Rp22 per kilogram dari Rp10.883 menjadi Rp10.905 per kilogram untuk periode 8-14 September 2023.

"Tim juga telah menyepakati harga TBS kelapa sawit umur 10-20 tahun naik sangat tipis Rp4 per kilogram dari Rp2.410 menjadi Rp2.414 per kilogram sedangkan inti sawit juga naik tipis Rp5 per kilogram dari Rp5.003 jadi Rp5.008 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi Sabtu 9 September 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dimana Pemerintah Provinsi Jambi membentuk perpanjangan tangan lewat satgas pemantau harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.906 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp2.015 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.109 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.198 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.254 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.300 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.347 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.414 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.339 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.225 per kilogram.

Naiknya harga TBS dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Harga TBS bervariasi tergantung dengan usia masa tanam yang beragam. Kemudian harga ini juga berlaku untuk petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik sawit.