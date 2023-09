PLN Teken MoU dengan Korea Carbon Co. Kerja Sama Implementasi Teknologi CCUS

SINAR HARAPAN - PT PLN (Persero) baru saja teken nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan asal Korea Selatan, Korea Carbon Co., Ltd. terkait implementasi teknologi carbon capture utilizaton and storage (CCUS) di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (7/9).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu 9 September 2023, mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Ia menegaskan PLN mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Baca Juga: Daftar Segera! Bank Indonesia Buka Rekrutmen PCPM Angkatan 38, Cek Syarat dan Ketentuan Berikut

Dukungan itu diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti CCUS untuk menekan emisi karbon dari pembangkit berbahan bakar batubara.

"Ini adalah konsep besar di mana kami menunjukkan kepada dunia bahwa saat ini PLN memimpin upaya memerangi perubahan iklim di Indonesia. Kami telah menghapus 13 gigawatt energi fosil dari Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) dan kami akan melakukan pembersihan yang lebih besar lagi," kata Darmawan.

Ia memaparkan dalam upaya memerangi perubahan iklim global dibutuhkan kolaborasi sebagai kuncinya.

Baca Juga: Pegawai Negeri di China Dilarang Pakai Iphone, Begini Nasib Saham Apple APPL

Oleh karena itu, lewat kolaborasi semacam ini, Darmawan optimis peta jalan transisi energi sebagai upaya memerangi perubahan iklim akan lebih mudah dibanding berjalan sendiri.

"Jadi, saya telah mendengar banyak laporan tentang Karbon Korea yang merupakan salah satu lembaga terbaik, yang melibatkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Banyak pola dan banyak inovasi,jadi saya menaruh banyak harapan pada kerja sama semacam ini," ungkap Darmawan.

Tujuan dari kolaborasi implementasi CCUS tersebut untuk meningkatkan keberlanjutan pembangkitan listrik dan menurunkan emisi karbonnya.

Baca Juga: PBB: 340 Juta Perempuan Rawan Dalam Kemiskinan Ekstrem

Menurutnya, upaya dekarbonisasi menggunakan CCUS itu dirasa strategis karena karbon yang ditangkap bisa dikonversi menjadi produk lain seperti metanol, asam format hingga dimetil eter.

Sementara, untuk CO2 yang tidak dikonversi bisa digunakan untuk melakukan enhanched oil recovery (EOR) atau enhanched gas recovery (EGS).