Rupiah Melemah Terpengaruh Data PMI Jasa AS Yang Lebih dari Ekspektasi

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis 7 September 2023 pagi melemah 0,26 persen atau 40 poin menjadi Rp15.335 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.295 per dolar AS.

Analis pasar uang, Lukman Leong, menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat (AS) setelah data Purchasing Managers' Index (PMI) Services AS lebih baik dari perkiraan menjadi 54,5 dari ekspektasi 52,5.

“Rupiah berpotensi kembali melemah di tengah sentimen risk off di pasar dan penguatan dolar AS setelah data PMI Services AS yang lebih baik dari perkiraan memicu kekuatiran inflasi dan naiknya ekspektasi pada prospek suku bunga The Fed,” ucap Lukman di Jakarta, Kamis 7 September 2023.

Menurut Lukman, ekonomi di China dan Eropa masih akan terus membebani mata uang berisiko (emerging markets). “Investor menantikan data perdagangan China jam 10.00 WIB pagi ini,” ujarnya.

Dia memprediksi pergerakan rupiah pada hari ini berkisar Rp15.250-Rp15.350 per dolar AS.

Dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), membalikkan penurunan awal, setelah data AS menunjukkan sektor services secara mengejutkan meningkat pada bulan lalu yang membuka peluang untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,05 persen menjadi 104,8613 pada akhir perdagangan.

Penguatan dolar AS turut mempengaruhi yen ke level terendah 10 bulan di awal sesi Asia pada Kamis, serta membuat euro dan sterling tetap berada di dekat posisi terendah tiga bulan.

Hal ini disebabkan para investor menaruh kepercayaan mereka terhadap perekonomian AS yang masih tangguh, bahkan di tengah prospek pertumbuhan global yang suram.

Greenback mencapai titik tertinggi baru di 147,865 yen di awal perdagangan Asia, tertinggi sejak November 2022.***