Asbisindo Ungkap Tantangan Industri Perbankan 4.0

SINAR HARAPAN - Ketua Umum Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Hery Gunardi menyatakan industri perbankan telah memasuki era bank 4.0, di mana terdapat tantangan baru seiring dengan perkembangan digitalisasi yang mengubah cara, pola hidup, serta cara bekerja dan berinteraksi masyarakat.

“Memasuki era 4.0 ini, industri perbankan syariah dihadapkan dengan berbagai macam tantangan," ujar dia dalam Seminar Nasional "Implementasi Governance, Risk, & Complience (GRC) Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0” di Auditorium Bank Syariah Indonesia (BSI), Gedung The Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Dalam keterangan yang dikutip Kamis 7 September 2023 ini, disebutkan pula tantangan yang dimaksud meliputi, uncertainty due to economic instability, concern tentang risk environment, rising complexity and regulation, business performance, sustainability, stakeholder demand, dan yang terakhir ada integrated approach support decision making,”.

Saat ini, perbankan dituntut dapat bersaing serta beradaptasi dengan cepat untuk dapat mencapai hasil optimal dan mampu menghadapi segala tantangan di lingkungan yang senantiasa berubah atau tidak menentu.

Dalam upaya mencapai hasil optimal seiring tetap patuh terhadap kebijakan yang ada, perbankan syariah dinilai perlu menerapkan konsep GRC (Governance, Risk, dan Compliance) terintegrasi.

GRC terintegrasi mensinergikan antara governance structure, risk management, compliance, serta environment dan social (ES-GRC).

“Framework yang kita sebut ES-GRC ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sustainability performance. At the end of the day, memang kita diharapkan untuk menjaga sustainability dari kinerja atau performance yang dimiliki oleh masing-masing unit yang kita kelola atau juga kita miliki,” ucap Hery.

Pada bulan Mei 2023, aset perbankan syariah tumbuh 15,52 persen year on year (yoy). Pembiayaan juga mengalami pertumbuhan sebesar hampir 20 persen, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 15,02 persen secara yoy.

Menurut dia, tingkat pertumbuhan tersebut merupakan indikator yang menunjukkan masih besarnya potensi industri syariah yang dapat dimanfaatkan oleh bank-bank syariah yang di Indonesia.

“Kita bersyukur pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan melampaui pertumbuhan perbankan nasional atau industri, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana biaya ketiga. Seluruhnya mengalami pertumbuhan double digit,” ungkapnya.***