Bisnis Startup Digital ASEAN Berpotensi Tembus 1 Triliun Dolar AS pada 2030

SINAR HARAPAN - Potensi bisnis usaha rintisan (startup) digital di ASEAN diyakini dapat menembus 1 triliun dolar AS (Rp15.301 triliun) pada 2030.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, dalam pidato pembukaan Forum ASEAN-Indo-Pasifik (AIPF) Startup Connect yang digelar di Jakarta, kemarin Selasa 5 September 2023.

Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri hari ini Rabu 6 September 2023, Faizasyah menyebutkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membuka peluang usaha melalui forum tersebut.

"Para startup dan corporate partner mengikuti acara business matching secara maraton sejak hari ini hingga esok hari," kata Teuku.

Forum dua hari dari 5 sampai 6 September 2023 itu adalah "side event" dari rangkaian KTT ke-43 ASEAN, dan mengangkat tema "Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific".

Untuk mencapai potensi 1 triliun dolar AS itu, bisnis startup perlu didukung dengan inovasi dan fasilitasi kolaborasi baik di ASEAN maupun Indo-Pasifik.

Sebanyak 52 startup bidang usaha finansial, UMKM, rantai pasok, dan ekonomi kreatif dari tujuh negara ASEAN (Indonesia, Kamboja Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam), serta 21 corporate partner dari tiga negara (Indonesia, Jepang, Singapura) menghadiri AIPF Startup Connect.

Kegiatan itu diharapkan melahirkan startup yang sukses hingga berkelas unicorn bahkan decacorn.

Vice President for Asia Pacific Google, Michaela Browning, yakin pengembangan startup ASEAN akan terus berkembang pesat karena kuatnya adopsi teknologi oleh masyarakat ASEAN dan talenta muda yang terus bermunculan.

Sesi diskusi panel sebagai bagian dari acara tersebut membahas tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan daya saing startup di ASEAN, khususnya dalam menyikapi perkembangan teknologi digital serta menguatnya isu keberlanjutan.

AIPF Startup Connect merupakan hasil kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI dan kalangan usaha seperti Google dan Impaccto.***