Terpengaruh Perlambatan Ekonomi dan Krisis Utang Properti China, Rupiah Kembali Melemah

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa 5 September 2023 pagi melemah 0,13 persen atau 20 poin menjadi Rp15.260 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.240 per dolar AS.

Mengutip analisis dari ANTARA, Selasa 5 September 2023, Pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, menyatakan rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi perlambatan ekonomi dan krisis utang properti di China.

“Perlambatan ekonomi dan krisis utang properti di China bisa jadi memicu sentimen negatif pasar terhadap aset berisiko hari ini,” ujar Ariston di Jakarta, Selasa 5 September 2023.

Baca Juga: Turun Rp1.000, Harga Emas Antam Hari Ini Jadi Rp1.075.000 Per Gram

Data Purchasing Managers Index sektor jasa China pada Agustus 2023 yang dirilis pagi ini menunjukkan penurunan pertumbuhan menjadi 51,8 dengan ekspektasi 53,6.

Selain itu, pelemahan rupiah turut dipengaruhi pertimbangan pasar mengenai kemungkinan suku bunga acuan AS dipertahankan di level tinggi, karena inflasi AS masih belum mencapai target.

Serangkaian data ekonomi yang menyoroti moderasi inflasi serta pelonggaran pasar tenaga kerja menambah kesan bahwa perekonomian AS sedang mendingin tanpa melambat secara tajam.

Baca Juga: Genjot Kontribusi Industri Manufaktur 20 persen terhadap PDB, RI Susun RIPIN Tahap Dua

Hal ini memperkuat harapan perekonomian AS akan memasuki kondisi soft landing (pertumbuhan yang lambat dengan hanya sedikit peningkatan pengangguran).

Menurut CME FedWatch Tool, pasar memperkirakan 93 persen kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga pada September 2023, dan lebih dari 60 persen kemungkinan takkan menaikkan suku bunga lagi pada tahun ini.

“Rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar AS hari ini. Sentimen pasar terhadap aset berisiko terlihat negatif pagi ini dengan penurunan indeks saham Asia dan pelemahan nilai tukar regional terhadap dolar AS di pembukaan pagi ini,” ujar Ariston.

Baca Juga: Sulbar Ekspor 5.500 Ton Sawit ke Tiongkok Senilai Rp13,4 Miliar

Dia memperkirakan potensi pelemahan rupiah ke arah Rp15.280-Rp15.300 per dolar AS dengan potensi support di sekitar Rp15.230 per dolar AS.***