September Ceria! Harga CPO Malaysia dan Jambi Kompak Naik

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kontrak September 2023 di bursa Malaysia ditutup menguat 1,3 persen, naik ke harga 3.910 ringgit per ton dari harga pembukaan 3.860 ringgit per ton pada perdagangan 1 September 2023.

Penguatan itu membuat harga CPO dalam sepekan menjadi menguat 1,85 persen dan dalam 3 bulan terakhir harga CPO telah mengakumulasikan penguatan sebesar 18,06 persen.

Mengekor penguatan tersebut, tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi untuk periode 1-7 September 2023 juga menetapkan harga CPO naik Rp107 per kilogram dari Rp10.776 menjadi Rp10.883 per kilogram.

"Tim juga telah menyepakati harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit umur 10-20 tahun naik Rp11 per kilogram dari Rp2.389 menjadi Rp2.410 per kilogram sedangkan inti sawit turun Rp19 per kilogram dari Rp5.022 jadi Rp5.003 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi, Sabtu 2 September 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dimana Pemerintah Provinsi Jambi membentuk perpanjangan tangan lewat satgas pemantau harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.903 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp2.011 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.105 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.194 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.250 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.296 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.342 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.410 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.334 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.221 per kilogram.

Naiknya harga TBS dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Harga TBS bervariasi tergantung dengan usia masa tanam yang beragam. Kemudian harga ini juga berlaku untuk petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik sawit.

Untuk menjaga kestabilan harga TBS di Jambi, pihak pemerintah telah menyarankan kepada seluruh kabupaten agar membuat tim pemantau harga kepala sawit di daerahnya masing-masing.***