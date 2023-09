Ditekan Rebound Dolar AS, Rupiah Merosot 8 Poin

SINAR HARAPAN - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi, melemah 0,05 persen atau 8 poin menjadi Rp15.238 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.230 per dolar AS.

Ekonom senior PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi data consumer spending Amerika Serikat (AS) yang cukup baik sehingga menopang pergerakan dolar AS.

“Hari ini (rupiah) mungkin agak sedikit tertekan karena dari globalnya dolar AS sedikit rebound. Data consumer spending Amerika cukup baik, menopang pergerakan dolar AS,” ujar dia ketika dihubungi Antara, Jakarta, Jumat 1 September 2023.

Meninjau sentimen dari dalam negeri, pasar disebut menunggu data inflasi yang akan diumumkan pada hari ini.

“Kami perkirakan inflasi akan sedikit mengalami kenaikan di bulan Agustus 2023 dibanding Juli 2023. Kami perkirakan naik menjadi 3,37 persen year on year (YoY),” ungkap Rully.

Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Kamis (31/8/2023) waktu setempat bahwa Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS pada Juli naik 0,2 persen bulan ke bulan dan 3,3 persen tahun ke tahun, naik dari level terendah dalam dua tahun sebesar 3,0 persen pada bulan sebelumnya.

Hal itu mendorong kenaikan indeks dolar AS, dan memicu ekspektasi baru pasar bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lebih lanjut dan mempertahankannya lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.

Adapun indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya pagi ini naik 0,4 persen pada 103,594.***