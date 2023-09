Harga Emas Antam dan Comex Kompak Jatuh, Ini Penyebabnya!

SINAR HARAPAN - Harga emas kontrak Desember di divisi Comex New York Exchange pagi ini Jumat 1 September 2023, tergelincir 7,10 dolar AS atau 0,36 persen dan berakhir ditutup pada 1.965,90 dolar AS per ons, setelah diperdagangkan menyentuh tertinggi sesi di 1.974,90 dolar AS dan terendah di 1.965,50 dolar AS.

Senasib dengan Comex, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi turun Rp3.000 menjadi Rp1.076.000 per gram. Sebelumnya, harga emas batangan Antam berada di posisi Rp1.079.000 per gram).

Sedangkan, harga jual kembali (buyback) emas batangan Antam hari ini juga turun Rp3.000 menjadi Rp956.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Kamis (31/8) senilai Rp959.000 per gram.

Pelemahan harga emas ditekan oleh laporan Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Kamis (31/8/2023) waktu setempat yang mengabarkan bahwa Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS pada Juli naik 0,2 persen bulan ke bulan dan 3,3 persen tahun ke tahun, naik dari level terendah dalam dua tahun sebesar 3,0 persen pada bulan sebelumnya.

Tak hanya itu, data inflasi yang tidak stabil mendorong kenaikan indeks dolar AS, dan memicu ekspektasi baru pasar bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lebih lanjut dan mempertahankannya lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.

Rangkaian kejadian tersebut, mendorong penguatan pada dolar AS, dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,4 persen pada 103,594 sehingga menekan harga emas.

Adapun harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Jumat pagi ini sebagai berikut.

- Harga emas 0,5 gram: Rp588.000

- Harga emas 1 gram: Rp1.076.000

- Harga emas 2 gram: Rp2.092.000

- Harga emas 3 gram: Rp3.113.000

- Harga emas 5 gram: Rp5.155.000

- Harga emas 10 gram: Rp10.255.000

- Harga emas 25 gram: Rp25.512.000

- Harga emas 50 gram: Rp50.945.000

- Harga emas 100 gram: Rp101.812.000

- Harga emas 250 gram: Rp254.265.000

- Harga emas 500 gram: Rp508.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp1.016.600.000.***